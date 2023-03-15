Стало известно, куда целились россияне дефицитными ракетами «Кинжал»

Последняя российская массовая ракетная атака прошла в ночь на 9 марта. Армия РФ изменила тактику и использовала для этого сразу шесть высокоточных и дефицитных ракет Х-47 "Кинжал". Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какие объекты были целью для российских ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express.

Российский истребитель с ракетами "Кинжал". Фото из открытых источников

До атаки 9 марта Российская Федерация редко использовала ракеты "Кинжал". Основными целями для дефицитных и гиперзвуковых ракет являлись военные объекты, которые российская армия пытается уничтожить. Однако на этот раз ракеты Х-47 "Кинжал" имели другие цели.

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По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, которые он озвучил в эфире телемарафона, россияне пытались попасть в электрические подстанции. По мнению Игната, российские силы хотят создать таким образом вид "горящей" страны, и ради этого используют даже ракеты "Кинжал".

Согласно данным Министерства обороны Украины, по состоянию на январь российская армия имела на вооружении только 43 ракеты "Кинжал". Кроме того, эти гиперзвуковые ракеты Россия способна производить в малых количествах. За год войны РФ создала 20 ракет Х-47 "Кинжал".

Defense Express считает, что атака на трансформаторы объясняется "банком целей", которые есть в России. То есть те объекты, о координатах, известных русской армии.

"Вряд ли оккупанты действительно хотят "разбазаривать" дефицитное вооружение по объективно "второстепенным" целям", — пишет издание и добавляет, что Россия должна выполнять план ударов поставленный ее руководством.

Другим вариантом, использование дефицитных ракет объясняется созданием вида массовой атаки, за неимением обычных крылатых ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководство России готовит планы эвакуации из оккупированного Крыма.

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