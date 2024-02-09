Стало известно, кто возглавил Генштаб ВСУ

Сергея Шапталу в должности начальника Генерального штаба ВСУ заменил Анатолий Баргилевич.

Анатолий Баргилевич возглавил Генштаб ВСУ. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении сообщил, что на должность руководителя Генерального штаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Кроме того, Зеленский рассказал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определился с кандидатурами своих заместителей. При этом фамилии будущих заместителей Сырского президент не озвучил.

Как известно, Анатолий Баргилевич до назначения руководителем Генштаба с октября 2023 года командовал Силами территориальной обороны ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.