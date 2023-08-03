Стало известно, кто стоит за подрывом Крымского моста

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост. Об этом сообщают "Комментарии".

Крымский мост

По его словам, украинские Силы обороны поставили под сомнение заявления России о неприступности обороны Крымского моста.

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"Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, которые участвовали в первом и втором случае", — сказал он в эфире национального телемарафона.



Напомним, что 26 июля глава СБУ Василий Малюк впервые публично заявил, что за подрывом Крымского моста 8 октября 2022 года стоит СБУ. "Разрушение Крымского моста — это одна из наших реализаций", — сказал глава Службы безопасности.

Кроме того, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прозвучали взрывы, а все движение по нему было остановлено. Согласно сообщениям оккупационных администраций и опубликованным фото, было нарушено железнодорожное сообщение и серьезно поврежден один из пролетов. Для восстановления автотранспортного сообщения полуострова с Россией было введено реверсное движение по мосту, а также запущен маршрут из Ростова-на-Дону по вновь оккупированным территориям Украины — Донецкой, Запорожской и Херсонской областям. Для этого в так называемой ДНР даже отменили комендантский час.

Напомним, что днем ранее Алексей Данилов призвал украинцев и поляков забыть острые эмоциональные слова, которые способствовали обострению украино-польских отношений — для "уничтожения московского чудища".

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