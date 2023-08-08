Стало известно, кто купил у Бельгии танки для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готовит очередную поставку боевых танков в Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Leopard 1

Танки будут переоборудованы на немецких заводах компании, расположенных в Дюссельдорфе для дальнейшего использования в Украине, утверждают журналисты. Ожидается, что около 30 из этих 50 "Леопардов" будут направлены в Украину. Ранее в этот день о закупке 50 боевых танков сообщили бельгийские журналисты. Однако не было ясно, кто именно купил Leopard 1 у компании OIP Land Systems. Основной боевой танк является предшественником Leopard 2, который сейчас используется Бундесвером, и несколько десятков которых уже были экспортированы в Украину.

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В конце января 2023 после нескольких месяцев споров Германия согласилась поставить ВСУ 18 единиц Leopard 2 и разрешила другим странам их реэкспорт Украине. В конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что в Украину уже были доставлены все обещанные танки.

Кроме этого, Берлин одобрил экспорт в Украину 178 более старых моделей — Leopard 1. В начале февраля Германия, Дания и Нидерланды заявили, что планируют предоставить ВСУ по меньшей мере 100 отремонтированных танков этой модели. В апреле министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что члены Контактной группы по обороне Украины передали Киеву уже более 230 танков, 1550 бронированных машин и оснастки, которые позволили обеспечить более девяти новых бронетанковых бригад.

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