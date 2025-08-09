logo

BTC/USD

116684

ETH/USD

4207.25

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, какое перемирие предлагает Путин перед саммитом с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какое перемирие предлагает Путин перед саммитом с Трампом

The Economist пишет о том, что Путин предлагает ограниченное перемирие с Украиной

9 августа 2025, 20:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин выступил с предложение ввести ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед встречей с Дональдом Трампом. Позиции сторон кардинально разные, а бомбардировки российских войск продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "The Economist".

Стало известно, какое перемирие предлагает Путин перед саммитом с Трампом

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне саммита. Источники сообщают, что возможен и более радикальный прорыв, когда будет достигнут более широкий спектр соглашений, определяющих, каким в конечном итоге может быть замораживание конфликта", – пишет издание.

Однако, как отмечают авторы публикации, позиции Киева, Москвы и Вашингтона по-прежнему значительно различаются, а также существуют сомнения относительно истинных намерений российского диктатора. Ведь несмотря на предложение Кремля российские войска продолжают обстреливать мирные украинский города, гибнут гражданские.

Читайте также на портале "Комментарии" — на днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, Украина не видит сдвигов в российской позиции. Россияне также не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с не гарантирующими ничего последствиями, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Москве уже придумали оправдание для срыва встречи Путина и Трампа.

Ранее "Комментарии" писали – почему "мирные предложения" Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2025/08/09/instead-of-sanctions-donald-trump-announces-a-summit-with-russia
Теги:

Новости

Все новости