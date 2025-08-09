Стало известно, какое перемирие предлагает Путин перед саммитом с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин выступил с предложение ввести ограниченное прекращение огня в воздухе и на море перед встречей с Дональдом Трампом. Позиции сторон кардинально разные, а бомбардировки российских войск продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "The Economist".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне саммита. Источники сообщают, что возможен и более радикальный прорыв, когда будет достигнут более широкий спектр соглашений, определяющих, каким в конечном итоге может быть замораживание конфликта", – пишет издание.

Однако, как отмечают авторы публикации, позиции Киева, Москвы и Вашингтона по-прежнему значительно различаются, а также существуют сомнения относительно истинных намерений российского диктатора. Ведь несмотря на предложение Кремля российские войска продолжают обстреливать мирные украинский города, гибнут гражданские.

