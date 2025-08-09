Почему «мирные предложения» Кремля могут стать ловушкой: как быть Украине

Фактически Дональд Трамп анонсировал, а Кремль подтвердил историческую встречу 15 августа президентов США и РФ на Аляске. Одной из ключевых тем которой станет Украина. Среди ряда заявлений, которые сделал президент США, бросается в глаза заявление об "обмене территориями", на что уже ответил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Однако не будет ли так, что, условно говоря, мы станем свидетелями новой песни на старый лад от Трампа о том, что у Украины нет карт и надо соглашаться отдавать весь Донбасс Путину, ради мира? Ведь, по сути, речь идет об обмене украинскими территориями, то есть Киеву предлагают отказаться от одних территорий, ради других? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украине надо нейтрализовать возникшие риски

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что пока что никто не знает конкретики. Трамп говорит о “территориальном обмене”. Но непонятно, что имеется в виду.

"По утечкам, которые появляются в американских СМИ, речь, возможно, идет о том, что мы должны вывести войска из всей административной территории Донецкой и Луганской областей просто в обмен на прекращение огня, да еще и взять на себя обязательство признать и Донбасс, и Крым частью РФ. А дальше мирные переговоры, на которых нам наверняка предъявят новые требования об односторонних уступках. Если именно в этом смысл “мирных предложений” Кремля, то для нас это неприемлемый вариант. Именно на это Путин и делает ставку. Он хочет не окончания войны на выгодных для себя условиях, он хочет, чтобы мы отказались от этой сделки, тем самым вызвали гнев Трампа, чтобы американцы возложили вину за срыв переговоров на Украину, и начали давление на нас, в том числе и через прекращение поставок американского оружия", – отметил Владимир Фесенко.

По его мнению, Путин повторяет свой маневр, который он совершил в мае. Тогда в ответ на требование о прекращении огня Путин предложил прямые мирные переговоры с Украиной в Стамбуле. И для Трампа этого было достаточно.

"Теперь Путин предлагает якобы компромиссный мирный план, который, на самом деле, является ловушкой. Если мы отказываемся, тогда возникнет риск нового охлаждения, а то и конфликта в отношениях с Трампом. Если соглашаемся, тогда возможен риск внутриполитического кризиса в Украине, поскольку значительная и активная часть общества будет категорически против такого “размена”. К тому же вслед за первоначальной уступкой от нас Кремль будет требовать новых, еще более значительных уступок. Это стратегия, которую Гитлер применял против Чехословакии в 1938-1939 гг.", – отметил политолог.

Он продолжает, понятно, что для нас такой “размен” абсолютно неприемлем. При этом Владимир Фесенко говорит, что есть выход, чтобы нейтрализовать этот сценарий.

"Во-первых, мы не должны отказываться от переговоров, в ходе которых должны настаивать, что первоначально должно быть прекращение огня, переговоры по остальным вопросам только после прекращения огня. Во-вторых, должна быть согласованная переговорная позиция с европейскими лидерами. Мы должны отстаивать наши позиции не в одиночку, а вместе с европейскими партнерами. В-третьих, надо буквально “на пальцах”, то есть в деталях и максимально просто, объяснять американским партнерам, в чем заключается смысл российских предложений, почему это ловушка, которая не принесет мира", – отметил эксперт.

По словам Владимира Фесенко, пока еще ничего не решено. Очень важно, что американцы понимают, что необходимо согласие Украины и планируются в ближайшие дни переговоры в Лондоне с участием европейских партнеров. И на этих переговорах, и в последующей коммуникации с администрацией Трампа надо нейтрализовать возникшие риски. И надо готовиться к различным вариантам действий, в том числе и очередного охлаждения отношений с Трампом, но акцент должен быть сделан на максимально гибкой стратегии и тактике дальнейших мирных переговоров, так, чтобы отстоять наши интересы и, по возможности, избежать конфликта с Трампом.

Ничего критического для Украины не произошло и не произойдет

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний советует проще относиться к материалам в западных медиа о том, что Украину будут вынуждать отступать из Донбасса.

Эксперт напоминает, что весной этого года, когда переговорные позиции Украины были на порядок слабее, у Трампа сильнее, а в России гораздо сильнее – никто не сумел поставить ультиматум Киеву и сейчас это не получится.

"Если внимательно посмотреть, позиции России сильно просели с весны этого года. Всем становится очевидно, что экономика рушится. Дефицит бюджета был намечен на 1,3 трлн рублей. Сейчас уже Минфин России признает, что будет 9. То есть, фактически в девять раз больше. Интенсивность ударов Украины по НПЗ, железным дорогам, по химической промышленности значительно возросла. Угрозы о "выйти на границы четырех областей к концу лета", судя по всему, остаются влажными фантазиями. Позиции России еще больше просели из-за того, что Трамп вытесняет российскую нефть и газ с европейского рынка. То есть, если тогда не удалось России продавить снятие санкций с европейцев, то почему это должно было получиться сейчас, когда здесь уже есть конкретная выгода, и Трамп уже всем заявил, что он победил, а Европа обязалась покупать семьсот пятьдесят миллиардов энергоносителей из Соединенных Штатов Америки", – отметил Тарас Загородний.

Эксперт говорит, что он лично ничего не ожидает от встречи Трампа с Путиным, потому что предмета для разговора как не было, так и нет.

"А, что будет, если Украина этого не будет делать, если они о чем-то там договорятся? Ну, и что? Они прекратят поставки оружия? Ну это мы уже проходили. Для позиций ВПК США это имело плохие последствия. Тем более это уже не поставки за счет американского бюджета, как критиковал это Трамп, это уже покупка оружия со стороны европейских стран. Что Трамп скажет: "Мы теперь не будем продавать оружие", когда он говорит, что будем делать бизнес? Поэтому меньше читайте газет, больше задавайте вопросы правительству: почему нет ракет, чтобы добить порты Балтийского моря", – отметил эксперт.

Подытоживая Тарас Загородний отметил, что Путин, как был, так и остается. Ему нужно продолжение войны. Он не сможет отступить от своих требований, чтобы Украина оставила все четыре области. Поэтому любые его попытки что-то сделать иначе, наоборот, встретят непонимание, прежде всего, в его армии и в оппозиции Украины, которая, конечно, никогда и никуда не будет выходить.

"Поэтому украинцы, наконец, должны мыслить по-взрослому. Когда тебе кто-то говорит, что тебе нужно делать, а ты явно этого не хочешь и не собираешься делать, вместо того, чтобы бегать в панике и кричать, что уже все сделано, нужно спокойно смотреть на свои переговорные позиции и понимать, что взрослые люди не делают все, что им говорят. Они, прежде всего, анализируют свои позиции и спокойно выясняют обстановку, а не бегают в панике с какими-то непонятными газетенками и мутными заявлениями как европейских, так и американских политиков. В переговорах выигрывает тот, кто сам не теряет голову, но умеет манипулировать эмоциями оппонента. Если Трамп собирается рисковать своей репутацией и договариваться с Путиным, что не будет исполнено примерно никогда, то это его проблемы, а не наши. Если есть желание успеть на Нобелевскую премию мира, то это не наши проблемы, а его. Тем более что ее дают ежегодно. Можно и до следующего года подождать", – отметил Тарас Загородний.

