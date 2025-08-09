logo

В Москве уже придумали оправдание для срыва встречи Путина и Трампа
НОВОСТИ

В Москве уже придумали оправдание для срыва встречи Путина и Трампа

Спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев считает, что на Западе ряд стран не в восторге от запланированной встречи двух лидеров

9 августа 2025, 17:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве заявили, что некоторые страны планируют приложить "титанические усилия", чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление сделал спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

В Москве уже придумали оправдание для срыва встречи Путина и Трампа

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", — написал он в Telegram.

Дмитриев не стал уточнять, о каких странах идет речь и какие "провокации" они могут предпринять.

Чиновник в своем посте также процитировал пост Дэна Колдуэлла, бывшего советника Пита Хегсета, в социальной сети, который также заявил о "скоординированных усилиях" по срыву встречи на Аляске.

В СМИ сообщалось, что Колдуэлл был уволен из Пентагона и отправлен в административный отпуск за "несанкционированное раскрытие информации".

Читайте также на портале "Комментарии" — фактически Дональд Трамп анонсировал, а Кремль подтвердил историческую встречу 15 августа президентов США и РФ на Аляске. Одной из ключевых тем которой станет Украина. Среди ряда заявлений, которые сделал президент США, бросается в глаза заявление об "обмене территориями", на что уже ответил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Однако не будет ли так, что, условно говоря, мы станем свидетелями новой песни на старый лад от Трампа о том, что у Украины нет карт и надо соглашаться отдавать весь Донбасс Путину, ради мира? Ведь, по сути, речь идет об обмене украинскими территориями, то есть Киеву предлагают отказаться от одних территорий, ради других? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://t.me/kadmitriev/180
