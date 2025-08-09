Зеленский сделал новое заявление об обмене территориями: какие сигналы поступают от РФ

На днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, Украина не видит сдвигов в российской позиции. Россияне также не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с не гарантирующими ничего последствиями, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Все наши шаги должны быть приближающимися к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши общие с партнерами решения должны работать на общую безопасность", – отметил украинский лидер.

Отметим, ранее в своем видеообращении президент Украины отметил, что ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.

"Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать", — отметил украинский лидер.

При этом он добавил, что Украина готова вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы.

