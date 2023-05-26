Стало известно, какая страна передаст истребители Украине сразу после обучения пилотов

Нидерланды становятся лидером авиационной коалиции и готовы поставить самолеты в Украину сразу же по окончании тренировок украинских пилотов. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

От достоверного источника агентству стало известно, что Нидерланды вели неофициальные переговоры с Белым домом, уговаривая США снять запрет на передачу американских истребителей Украине. Такие переговоры шли несколько месяцев. Также в этом направлении работали украинские дипломаты, заручившись поддержкой других партнеров. И вот президент США уже заявил, что Вашингтон не будет против обучению украинских плотов на F-16.

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Агентство подчеркивает, хоть в правительстве Нидерландов и готовы уже обсуждать планы о передаче истребителей Украине, на саму подготовку пилотов может уйти немало времени.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы передачи. Несмотря на готовность правительства Нидерландов сделать это "как можно скорее", подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.

В настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

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