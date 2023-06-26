Стало известно, какая страна начала обучение украинских пилотов на F-16

В Дании официально стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16. К тому же страна планирует заменить свои самолеты F-16 на F-35 раньше, чем ожидалось. Следовательно, велик шанс, что Украина может получить современные истребители немного раньше того времени, чем было обещано изначально. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания, которая является членом НАТО, "сделала шаг по началу обучения и повышения квалификации украинских пилотов".

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"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", — заявил он.

По его словам, украинские пилоты должны освоить основные азы управления современными самолетами. На это должно уйти от шести до восьми месяцев. Кроме того, он также заявил, что Дания снимет самолеты F-16 с вооружения в 2025 году. Это на два года раньше запланированного.

Так, страна заказала 27 истребителей F-35A, которые заменят более чем 40-летние F-16. Переход на F-35A Joint Strike Fighter состоится с конца 2023 до конца 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – уже не в этом году: СМИ узнали новую дату, когда Украина может получить F-16.



