Уже не в этом году: СМИ узнали новую дату, когда Украина может получить F-16

Украинские пилоты могут получить американские истребители F-16 в первые месяцы 2024 года. Оставшиеся же месяцы 2023 года украинские пилоты будут тренироваться на современных истребителях в странах-партнерах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ приводит комментарии неназванных чиновников, которые утверждают, что ни одна страна сегодня точно не назовет число в календаре, когда самолеты окажутся на территории Украины. Но все же прогноз есть – ожидается, что Украина получит F-16 в начале следующего года.

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Вопрос о том, кто будет передавать самолеты, также остается неопределенным. Вероятно, это могут быть Нидерланды и Дания.

"Нидерланды и Дания, возглавляющие многонациональную обучающую программу, скорее всего, предоставят самолеты, по словам одного нынешнего и одного бывшего чиновника Министерства обороны, но еще ничего не решено", — говорится в материале.

Отметим, президент Украины в интервью "BBC" заявил, что уже этим летом у Украины будет план поставки самолетов и летом уже начнется тренировочный период. Президент считает, что тренировки начнутся в начале июля или в августе. В целом обучение продлится 6-7 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



