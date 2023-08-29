Стало известно, где похоронили Пригожина

После смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, в российских городах стали появляться стихийные места почитания Пригожина со стороны прорашистски настроенной российской Z-общественности. В СМИ рассматривались несколько вариантов захоронения главного вагнеровца — в Санкт-Петербурге, откуда он родом; на кладбище ЧВК в Горячем Ключе (Краснодарский край) и даже в Украине, в Бахмуте. Об этом сообщают "Комментарии".

Евгений Пригожин

До последнего момента также не было ответа, придет ли на похороны Путин, авторитет которого своим мятежом подорвал Пригожин и которого обвиняют в организации расправы над главарем вагнеровцев. Пока пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не заявил, что "присутствие президента не предполагается".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ясность относительно похорон Пригожина внесла во второй половине дня, 29 сентября, пресс-служба Пригожина.

"Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", — сказано в лаконичном сообщении.

Пороховскоое кладбище — кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Свое имя кладбище получило в честь порохового завода, основанного в 1715 году по указу Петра I.

Напомним, что в СМИ также высказывалась конспирологическая версия авиакастрофы 23 августа. Якобы Пригожин мог в последний момент пересесть на второй самолет, а в разбившемся авиасудне его не было, либо его заменил двойник.

Тем временем, в Украине объявили принудительную эвакуацию детей: о какой области идет речь.

Защитники Украины подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины.

А журналисты рассказали, во что превратят кладбища вагнеровцев.