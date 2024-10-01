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Стало известно, что происходит в Угледаре: действительно ли враг сформировал «котел»

В Угледаре продолжаются бои, однако врагу не удалось полностью взять в окружение Силы обороны

1 октября 2024, 15:54
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Ткачик Олеся

В Угледаре успешно продолжаются арьергардные бои, сообщил военкор Богдан Мирошников. По его словам, по состоянию на данный момент они проходят на северо-восточных окраинах.

Стало известно, что происходит в Угледаре: действительно ли враг сформировал «котел»

Угледар

"Вы понимаете, что удержать город в таких условиях задачи не стояло? Потому что через грунтовки можно выходить, а не курсировать в две стороны для любой логистики", — подчеркнул эксперт.

При этом он утверждает, что враг не сформировал котел для украинских защитников в Угледаре.

"Самое главное – окружение не произошло, чего так хотел враг. В пиковые моменты преимущество врага в личном составе составляло 1 до 12. И наши воины вытеснили из этого меньшинства не просто максимум, а гораздо больше", – подчеркнул Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг вошел в западные и восточные районы Угледара, тогда как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска осуществляют как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск. Сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, которым должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет около километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднено "учитывая узкий коридор".

Также "Комментарии" рассказывали , что в так называемой "ДНР" утверждают, что в Угледаре якобы сформирован котел для Сил обороны, а до окончательного захвата города, якобы, остались "считанные дни".




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6215
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