В Угледаре военные с боями прокладывают дорогу на выход из города

Враг вошел в западные и восточные районы Угледара, в то время как украинские силы продолжают оборонять центральную часть города, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Угледар

По его словам, ситуация в Угледаре остается наиболее важной и напряженной для анализа и прогнозирования. Последние данные свидетельствуют о том, что враг занял западные и восточные районы города, в то время как украинские силы удерживают центр. Российские войска совершают как фронтальные, так и фланговые атаки, что усложняет оборону наших войск, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что 72-я бригада удерживала Угледар в течение двух лет благодаря его стратегическому расположению на возвышенности. Это позволяло заранее обнаруживать перемещение противника и уничтожать его с помощью артиллерии и дронов.

"Пока на карте видно, что сформировался карман, где идет дорога от Угледара на Богоявленку, по которой должен происходить отход наших военных. Зона прострела этой дороги составляет в пределах одного километра. Вчера наши военные говорили о том, что логистическое обеспечение и отвод крайне затруднено" учитывая узкий коридор", — подчеркнул Згурец.

Он добавил, что сейчас ведутся бои, чтобы обеспечить плановый выход украинских подразделений из этого района. Наши силы вынуждены отступать на север и запад, и в ближайшее время ожидается формирование новой линии обороны, добавил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Угледаре ситуация продолжает оставаться сложной. Самые главные события – на флангах, где основной целью врага является обеспечение полного контроля на автодороге Богоявленка-Угледар, а также пути от третьей шахты до Богоявленки.



