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Стало известно, чем занимаются российские военные в украинском плену (ВИДЕО)

Россияне отрабатывают за свое вторжение в Украину.

сегодня, 17:00
Автор:

Slava Kot
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С начала вторжения в Украину россияне потеряли около 55 тыс. личного состава. Некоторые солдаты РФ были схвачены и попали в плен. Их арестовывают, но также вовлекают в работу по восстановлению страны. Некоторая работа может быть не очень приятна для российских оккупантов. Одну из таких задач для россиян опубликовал начальник штаба спецподразделения "Кракен" Константин Немичев у себя в Telegram.

Стало известно, чем занимаются российские военные в украинском плену (ВИДЕО)

Россияне отрабатывают за свое вторжение в Украину. Фото из открытых источников

На видео видно, как российские военнопленные работают. Видеозапись была сделана в Купянске Харьковской области 16 сентября этого года.

В коротком видео можно увидеть бойца украинского добровольческого отряда "Кракен", показывающего, что делали путинские солдаты, попавшие в плен во время российского вторжения в Украину. Теперь, как военнопленные, они восстанавливают нанесенный ими ущерб. Россияне на видео стерли российский триколор и нарисовали на нем украинский флаг.

Видео пленных россиян за работой можно просмотреть ниже:

Большинство россиян говорят, что они не знали об истинной цели операции. Командиры до последнего держали в тайне информацию о вторжении. Как подчеркнули задержанные, к ним хорошо относятся, их регулярно посещают представители ООН и Международного Красного Креста. Официальной информации о том, сколько российских военных в Украине нет. Их количество постоянно меняется благодаря регулярному обмену пленными.

Во время российского вторжения в Украину Купянск был оккупирован российскими войсками с 27 февраля по 10 сентября 2022 г. и был важным коммуникационным узлом. Но во время контрнаступления ВСУ город вернулся под власть Украины.

Ранее, "Комментарии" сообщал, что украинский фермер жалуется на ВСУ из-за изъятого у него трофейного танка.

Также, "Комментарии" писали, что россияне набирают в частную компанию заключенных из российских тюрем.




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Источник: https://t.me/natsionalKharkiv/5906
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