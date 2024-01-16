Стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине

Украинцы назвали основные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине: страх за свою жизнь, страх перед травмами и неуверенность в том, что государство обеспечит семью в случае гибели. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Active Group.



Страх смерти – главная причина, которая останавливает мужчин от мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса страх за свою жизнь является самой большой преградой перед мобилизацией. 71,6% украинцев выбрали этот вариант в опросе о том, что останавливает украинцев перед мобилизацией.

На втором месте после страха смерти оказался страх перед возможными травмами или инвалидностью – 55%. Тройку лидеров среди останавливающих украинцев факторов от мобилизации замыкает неуверенность в том, что государство обеспечит семью военного в случае его гибели на войне – 54,4%.

Также высокие показатели набрали вариант страха перед неизвестностью и отсутствием информации, куда отправят мобилизованного – 44%, некомпетентность командиров и недостаточный уровень подготовки получили по 42,3% голосов, а нечестность ВЛК – 41,9%. Меньше всего украинцев останавливает от мобилизации опасения потери работы – 5,1%, низкая зарплата военного – 13,5% и отсутствие патриотизма – 15,5%.





Опрос компании Active Group по вариантам, которые останавливают украинцев от мобилизации

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны Евгений Дикий пояснил, что происходит с уклонистами, которых насильно мобилизовали и отправили на войну.

Также "Комментарии" писали, что в Эстонии рассказали, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации.