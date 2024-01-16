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Стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине

Основная причина, влияющая на решение не мобилизоваться, чтобы не идти на войну – это страх смерти.

сегодня, 12:00 comments1233
Автор:
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Slava Kot
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Украинцы назвали основные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине: страх за свою жизнь, страх перед травмами и неуверенность в том, что государство обеспечит семью в случае гибели. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Active Group.

Стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине

Страх смерти – главная причина, которая останавливает мужчин от мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса страх за свою жизнь является самой большой преградой перед мобилизацией. 71,6% украинцев выбрали этот вариант в опросе о том, что останавливает украинцев перед мобилизацией.

На втором месте после страха смерти оказался страх перед возможными травмами или инвалидностью – 55%. Тройку лидеров среди останавливающих украинцев факторов от мобилизации замыкает неуверенность в том, что государство обеспечит семью военного в случае его гибели на войне – 54,4%.

Также высокие показатели набрали вариант страха перед неизвестностью и отсутствием информации, куда отправят мобилизованного – 44%, некомпетентность командиров и недостаточный уровень подготовки получили по 42,3% голосов, а нечестность ВЛК – 41,9%. Меньше всего украинцев останавливает от мобилизации опасения потери работы – 5,1%, низкая зарплата военного – 13,5% и отсутствие патриотизма – 15,5%.

Стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине - фото 2

Опрос компании Active Group по вариантам, которые останавливают украинцев от мобилизации

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны Евгений Дикий пояснил, что происходит с уклонистами, которых насильно мобилизовали и отправили на войну.

Также "Комментарии" писали, что в Эстонии рассказали, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации.



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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 14:19

Война может закончиться быстро. По прогнозам ИКД может в считанные дни. Потери РФ могут быть огромные. Ждем, что Бог нам поможет.

Микола

сегодня, 13:46

Слава Украiнi !!! Чому росiяни не тiкають до Китаю та Пiвнiчноi Кореi ??? Тим бiльше що в росii керують Зюганов та наш Петя Симоненко ???

morrison

сегодня, 12:07

остановите войну!

Ігор

сегодня, 12:06

Юдейська корумпована влада, яка сама є найбільшими ухилянтами, провела опитування і дізналась головну причину чому ж смерди не йдуть вмирати за таку недокраїну. Ми вже мали юдея Кулявлоб який крав. Шоколадний юдей вкладає зібрані зі смердів кошти облігації і заробляє. Ще один обіцяє що ця країна лопатами піде на ворога. Країна Баг довела що вона історично не здатна бути країною. Якщо юдейська влада тільки краде її то який сенс захищати? - все одно буде розікрадена.


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