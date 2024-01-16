Стали известны главные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине

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Slava Kot
Украинцы назвали основные причины, останавливающие мужчин от мобилизации в Украине: страх за свою жизнь, страх перед травмами и неуверенность в том, что государство обеспечит семью в случае гибели. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Active Group.
Страх смерти – главная причина, которая останавливает мужчин от мобилизации в Украине. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса страх за свою жизнь является самой большой преградой перед мобилизацией. 71,6% украинцев выбрали этот вариант в опросе о том, что останавливает украинцев перед мобилизацией.
На втором месте после страха смерти оказался страх перед возможными травмами или инвалидностью – 55%. Тройку лидеров среди останавливающих украинцев факторов от мобилизации замыкает неуверенность в том, что государство обеспечит семью военного в случае его гибели на войне – 54,4%.
Также высокие показатели набрали вариант страха перед неизвестностью и отсутствием информации, куда отправят мобилизованного – 44%, некомпетентность командиров и недостаточный уровень подготовки получили по 42,3% голосов, а нечестность ВЛК – 41,9%. Меньше всего украинцев останавливает от мобилизации опасения потери работы – 5,1%, низкая зарплата военного – 13,5% и отсутствие патриотизма – 15,5%.
Опрос компании Active Group по вариантам, которые останавливают украинцев от мобилизации
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны Евгений Дикий пояснил, что происходит с уклонистами, которых насильно мобилизовали и отправили на войну.
Также "Комментарии" писали, что в Эстонии рассказали, будут ли высылать украинских беженцев для мобилизации.
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Новости
Ермаков
сегодня, 14:19
Война может закончиться быстро. По прогнозам ИКД может в считанные дни. Потери РФ могут быть огромные. Ждем, что Бог нам поможет.
Микола
сегодня, 13:46
Слава Украiнi !!! Чому росiяни не тiкають до Китаю та Пiвнiчноi Кореi ??? Тим бiльше що в росii керують Зюганов та наш Петя Симоненко ???
morrison
сегодня, 12:07
остановите войну!
Ігор
сегодня, 12:06
Юдейська корумпована влада, яка сама є найбільшими ухилянтами, провела опитування і дізналась головну причину чому ж смерди не йдуть вмирати за таку недокраїну. Ми вже мали юдея Кулявлоб який крав. Шоколадний юдей вкладає зібрані зі смердів кошти облігації і заробляє. Ще один обіцяє що ця країна лопатами піде на ворога. Країна Баг довела що вона історично не здатна бути країною. Якщо юдейська влада тільки краде її то який сенс захищати? - все одно буде розікрадена.