Стала известна главная задача будущей мобилизации в России

В войне против мирной Украины Россия продолжает нести бешеные потери. Общая статистика приближается к 160 тысячам ликвидированных армейцев. Со всем тем мобилизация продолжается и уже известна ее главная задача, пишут "Комментарии".



Разведка Британии назвала главную задачу мобилизации в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия на утро 12 марта 2023 года потеряла 159 090 бойцов. В Минобороны Великобритании рассказали, какая теперь главная задача мобилизации в стране-агрессорке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Прежде всего, аналитики отметили, что соотношение потерь по регионам отличается колоссально. К примеру, Москва и Санкт-Петербург – самые богатые города – "остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения". Прежде всего, это касается семей так называемой элиты России. В разведке обратили внимание на обращение Путина перед Федеральным собранием. В первых нескольних рядах присутствовавших были высокопоставленные должностные лица. Ни в одном из них дети не служат в русском войске.

Между тем во многих восточных регионах России смертность, вероятно, в соотношении к населению в 30 – 40 раз выше, чем в Москве. Причем больше потерь приходится именно на этнические меньшинства. К примеру, в той же Астрахани 75% жертв – татарское население.

Так что в минобороны РФ сталкиваются с определенной дилеммой. В то же время, им нужно восполнять постоянный дефицит военнослужащих, потому что они погибают на фронте. С другой стороны, вероятнее всего, главным вопросом будет элита. А точнее, изоляция более богатых и влиятельных элементов российского общества от участия в так называемой "спецоперации".

За последние несколько дней ежедневные отчеты поражают своими цифрами.

"Комментарии" также писали о том, что по данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников.

Как сообщал портал "Комментарии", для российской оккупационной армии взятие Бахмута дает дальнейшее продвижение, а также имеет экономическую и политическую цель. Именно под Бахмутом Россия теряет больше всего армейцев в последнее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — первые, но серьезные потери Путина: Крах инфопространства.