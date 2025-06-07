ССО в Курской области показали, как уничтожили группу россиян, которые направлялись на Сумщину



















Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций уничтожили группу противника и пленили одного вражеского военнослужащего на Курском направлении у государственной границы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом ССО сообщили в соцсетях.

Бои на Сумщине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области.

Воины ССО отмечают, что предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

После отказа рейнджеры уничтожили четырех врагов. У одного выжившего оккупанта не оставалось другого выбора, кроме, как сдаваться в плен.

Читайте также на портале "Комментарии" — с фронта пришли хорошие новости. В субботу утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 7 июня мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.

"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся у Беловодов, Локни и Садков", – об этом говорится в сообщении DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил об усилении пехотных атак российских войск в приграничных районах Сумской области.



