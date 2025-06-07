Еще один отлетался свое: Россия потеряла еще один истребитель

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Кравцев Сергей
С фронта пришли хорошие новости. В субботу утром, 7 июня, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35. Как передаёт портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
Истребитель Су-35. Фото: из открытых источников
Других подробностей относительно сбитой "Сушки" Воздушные силы пока не обнародовали.
Читайте также на портале "Комментарии" — морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили два российских вертолета в Черном море, а не один, как сообщалось ранее. По предварительной информации, экипажи вражеских бортов также ликвидированы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – в первые часы после атаки дронов на российские аэродромы, а также взрывов в районе Крымского моста среди украинцев царила эйфория, ведь украинским спецслужбам удалось провести уникальные операции. Впоследствии в сети стали распространяться пессимистические взгляды, потому что это не сильно подорвало возможность РФ продолжать войну. А США устами спецпредставителя Трампа Кита Келлога вообще намекнули на новый виток эскалации в войне после ударов по российским аэродромам. Окажут ли эти операции влияние на завершение войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
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