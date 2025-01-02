Рекорд Magura обновлен: ГУР порадовал новостью о сбитых вертолетах

Морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили два российских вертолета в Черном море, а не один, как сообщалось ранее. По предварительной информации, экипажи вражеских бортов также ликвидированы. Об этом сообщает 2 января портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Морские дроны Magura 31 декабря уничтожили два вертолета РФ в Черном море. Фото: Минобороны РФ

По уточненным данным, надводные беспилотники подразделения Group 13 в Черном море поразили ракетами три вертолета РФ: два уничтожены и один поврежден.

В ГУР 31 декабря 2024 года сообщали, что впервые в истории войн подбили воздушную цель ракетой, выпущенной с борта морского беспилотника Magura V5. Уточнялось, что историческое достижение — на счету спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Разведка перехватила и записала доклад пилота поврежденного вертолета. Он рассказал о двух взрывах, один из которых был рядом с его машиной, и некоторые системы летательного аппарата вышли из строя. Однако, по данным ГУР, этот вертолет долетел до базы.

Как писали "Комментарии", украинская разведка во время боевых операций в Черном море использует морские дроны Magura V5, вооруженные ракетами класса "воздух-воздух", по меньшей мере с июня 2024 года. Р-73, или по классификации войск НАТО ракета AA-11 Archer (Лучник), является советской разработкой времен холодной войны. Начало эксплуатации этой ракеты – 1984 год. Она практически не нуждается в корректировке своей траектории, поскольку обладает высокой маневренностью, скоростью и точностью поражения.