Паника на борту: ГУР опубликовал радиоперехват с вертолета РФ, подбитого дроном Magura



















Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало радиоперехват с докладом пилота российского вертолета Ми-8. В нем оккупант подтверждает, что его вертолет 31 декабря над Черным морем был поражен "ракетой с воды", то есть, с морского дрона Magura V5. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Бойцы ГУР использовали дрон Magura с ракетой и подбили вражеский вертолет. Фото из открытых источников

Российский летчик рассказывает, что ракет было две. Куда попала вторая, он не знает, а первая взорвалась рядом с его вертолетом.

"Был хлопок ― по мне попали. Пуск с воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прямо в меня пошла и взорвалась где-то рядом ― по вертолету почувствовал, кое-какие системы отказали", — сказано в радиоперехвате.

В ГУР 31 декабря сообщили, что впервые в истории войн подбили воздушную цель ракетой, выпущенной с борта морского беспилотника Magura V5. Сообщалось, что историческое достижение — на счету спецподразделения ГУР МО Украины Group 13. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вражеский вертолет (вероятно, доклад его пилота разведка перехватила и записала) получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.





Украинская разведка во время боевых операций в Черном море использует морские дроны Magura V5, вооруженные ракетами класса "воздух-воздух", по меньшей мере с июня 2024 года. Р-73, или по классификации войск НАТО ракета AA-11 Archer (Лучник), является советской разработкой времен холодной войны. Начало эксплуатации этой ракеты – 1984 год.

Управляемая ракета малого радиуса действия имеет инфракрасную систему наведения и очень эффективна для ближнего воздушного боя. Такие ракеты эффективно использовались во время войны в Корее и Вьетнаме. Они обладают высокой эффективностью и практически не нуждаются в корректировке своей траектории, поскольку обладают высокой маневренностью, скоростью и точностью поражения.