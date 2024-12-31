Впервые в мире: морской дрон ГУР впервые поразил воздушную цель (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Исторический удар ― воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V 5. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Сбитие воздушной цели с моря. Фото: скриншот из видео
31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением .
Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.
Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб. Видео его уничтожения опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.
Также портал "Комментарии" писал, что сегодня утром вся Украина "красная" из-за воздушной тревоги. Было объявлено о пусках баллистики, ракет с самолетов Ту-22МЗ, крылатых ракет по тактической авиации, "шахедов", а также об угрозе баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".
В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Борты Ту-22МЗ совершили пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летели на Шостку Сумской области.
По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.
Также В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.
По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.
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