Впервые в мире: морской дрон ГУР впервые поразил воздушную цель (ВИДЕО)

Исторический удар ― воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V 5. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сбитие воздушной цели с моря. Фото: скриншот из видео

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением .

Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб. Видео его уничтожения опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Также портал "Комментарии" писал, что сегодня утром вся Украина "красная" из-за воздушной тревоги. Было объявлено о пусках баллистики, ракет с самолетов Ту-22МЗ, крылатых ракет по тактической авиации, "шахедов", а также об угрозе баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальности "Орешник".

В Киеве сообщают о взрывах и работе ПВО. Борты Ту-22МЗ совершили пуски ракет, по данным мониторинговых каналов, все ракеты летели на Шостку Сумской области.

По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По проверяемой информации, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала.

Также В Шостке на Сумщине повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, разрушены отдельные объекты инфраструктуры в результате российской атаки, — ОВА.

По данным блогера с ником "Николаевский Ванек", было 8 бортов ТУ-22М3 (4 из Оленьи, 4 из Энгельса) – все работали по Шостке. По Киеву и Василькову был предварительно комбинирован удар Искандерами и 6 управляемыми авиационными ракетами.