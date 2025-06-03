Наступление РФ на Сумщину: стало известно о реальных шансах окупантов

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил об усилении пехотных атак российских войск в приграничных районах Сумской области. Враг смог продвинуться на 6–7 километров вглубь территории, но, по словам полковника запаса ВСУ, лётчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, россияне не планируют концентрировать там основные усилия.

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Эксперт подчеркнул, что Сумщина не является приоритетным направлением для врага. Даже в случае попытки активного наступления, им будет сложно добиться успеха.

Свитан подчеркнул, что оккупанты за 11 лет смогли пройти около 160 километров от Луганска до Покровска, а Запорожскую и Херсонскую области не удается захватить уже четвертый год. Поэтому взятие Сумской области для них маловероятно.

Основная цель российских сил – создание северного фронта с выгодными позициями. Они могут попытаться продвинуться к Богодухову, который расположен на трассе Харьков-Сумы, а также в направлении Киева, но это отдаленная перспектива.

На северном направлении россияне сосредоточили около 100 000 военных в районах Сумской и Харьковской областей, однако это не основной оперативный уровень действий.

По словам полковника, основные боевые действия для врага сосредоточены на Донетчине и Запорожье, а активность на Сумщине — это, скорее всего, тактический маневр для отвлечения внимания ВСУ.

Как уже писал портал "Комментарии", несмотря на то, что в Сумской области российское продвижение остается ограниченным, главная угроза для Украины сейчас формируется на восточном направлении. Как пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, в районе между Покровском и Константиновкой российские войска пытаются одновременно атаковать с двух направлений. В случае усиления сил противника, опасность в этом секторе значительно возрастет.