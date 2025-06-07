Оборона ВСУ трещит по швам: РФ оккупировала еще два населенных пункта на Сумщине

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 7 июня мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся у Беловодов, Локни и Садков", – об этом говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска захватили села Андреевка и Водолаги в Сумской области. Эту информацию подтверждает мониторинговый аналитический проект DeepState, который в ночь на 4 июня обновил данные.

"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги", – отметили аналитики.

Кроме того, по данным обозревателей, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска начали наступление на Малиновку Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил об усилении пехотных атак российских войск в приграничных районах Сумской области. Враг смог продвинуться на 6–7 километров вглубь территории, но, по словам полковника запаса ВСУ, лётчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, россияне не планируют концентрировать там основные усилия.



