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США советуют Украине не начинать наступление. Назвали причину

Власти в Вашингтоне сообщили руководству Украины о том, чтобы Киев приостановил планы широкомасштабного наступления против российских войск.

сегодня, 17:25
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Автор:

Slava Kot

Американские чиновники обратились к руководству Украины с просьбой не начинать большое наступление на российские позиции. Вашингтон рекомендует подождать, пока Украина получит достаточное количество оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Reuters.

США советуют Украине не начинать наступление. Назвали причину

Украинские военные и техника. Фото: из открытых источников

Высокопоставленные чиновники США сообщили украинское руководство, что они хотели бы, чтобы украинские военные научились пользоваться новой техникой, и только после этого пошли в бой. Таким образом Вашингтон рекомендует подождать с полномасштабным наступлением до момента, пока не будет отправлена американская техника.

Такие заявления американцев прозвучали после встречи министров обороны стран НАТО на военной базе Рамштайн, когда стало ясно, что союзники Украины не приняли решения об отправке танков Leopard 2 в Украину. Министр обороны Ллойд Остин также заверил, что американские танки Abrams не поедут в Украину из-за сложности в обслуживании этой техники, потребляющей много топлива.

Кроме того, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму в 2,5 млрд долей, куда вошли 90 колесных транспортных средств Stryker, 59 БМП Bradley, системы ПВО Avenger и снаряды разного калибра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский бизнесмен через несколько часов сообщил Зеленскому о полномасштабном вторжении России, однако мужчину через несколько дней после этого убили работники Службы безопасности Украины, назвав его предателем.

Также "Комментарии" писали славу американского генерала о том, достаточно ли делает Германия для помощи Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-officials-advise-ukraine-wait-offensive-official-says-2023-01-20/
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