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США попросили Россию не использовать американские технологии на ЗАЭС

Они были поставлены туда до широкомасштабного вторжения РФ

сегодня, 14:24
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Автор:

Константин Куликов

На Запорожской атомной электростанции, расположенной на оккупированной российскими войсками территории Украины, содержатся чувствительные данные американского происхождения в сфере атомных технологий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на  американский телеканал CNN.

США попросили Россию не использовать американские технологии на ЗАЭС

ЗАЕС

По данным американских журналистов, 17 марта Управление по политике нераспространения министерства энергетики США направило руководству "Росатома" письмо с просьбой "не прикасаться" к этим техническим данным, подлежащим экспортному контролю со стороны правительства США. Журналисты CNN пишут, что ознакомились с вышеназванным документом, передает DW. Указывается, что министерство энергетики предупредило "Росатом", что работа с данной американской технологией для любых российских граждан или организаций является "незаконной". Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, уточняется в публикации. Информации о том, последовал ли со стороны российской госкорпорации ответ на это обращение, в статье не приводится.


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Содействие эксплуатации ЗАЭС со стороны Управления по ядерной энергетике министерства энергетики США имело место  в довоенной эксплуатации ЗАЭС, напоминает CNN. В июне 2021 года ведомство сообщило на своем сайте, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины. В ходе российской агрессии из-за интенсивных обстрелов в районе ЗАЭС электростанцию в Энергодаре неоднократно отключали от энергосистемы Украины, а на Западе возникали опасения из-за возможной ядерной аварии.

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