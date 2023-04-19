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Россияне в Энергодаре начали массово проверять местных: чего боятся

Российские захватчики уже боятся контрнаступления ВСУ

сегодня, 13:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне в оккупированном Энергодаре (Запорожская область) ужесточают репрессии и проверки местных жителей. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Россияне в Энергодаре начали массово проверять местных: чего боятся

Россияне в Энергодаре ужесточают проверки. Фото: Getty Images

Мэр предупредил жителей города, что нужно быть осторожными, поскольку оккупанты заметно засуетились в ожидании контрнаступления украинской армии. Россияне начинают чаще устраивать проверки на улицах, ходят по квартирам.


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"Особый интерес у них вызывают люди с украинскими паспортами. А поскольку таких в Энергодаре все же большинство, то и проверки иногда носят массовый характер", — отметил Орлов.

По его словам, оккупанты нередко проверяют телефоны, ища украинские каналы, патриотические фотографии, требуют показывать соцсети и переписку.

Кроме того, в телефонах местных жителей россияне ищут приложения украинских банков, поскольку гривну они объявили "иностранной валютой". Такие рейды часто производят на базарах.

"Напряжение среди оккупантов и коллаборантов будет все больше расти. Обратный отсчет к деоккупации Энергодара начался, и рашистам это хорошо известно. Зверь, которого загоняют в тупик, может стать более агрессивным", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

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Источник: https://t.me/orlovdmytroEn/2102
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