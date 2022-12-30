США планируют отправить новое оружие в 2023 году. Это поможет в войне с Россией

Вероятно, Украина сможет получить новые виды вооружения от США в рамках военной помощи. Кроме известной системы Patriot, чиновники США рассматривают возможность отправить в Украину боевые машины Bradley. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg .

Американские боевые машины Bradley. Фото из открытых источников

Украинские власти просят у союзников танки, ракеты большего радиуса действия, системы ПВО и другую технику, ведь, несмотря на зиму, военные действия на украинском фронте не заканчиваются. Также украинская разведка предупреждает, что с конца февраля или в начале весны Россия может совершить еще одно масштабное нападение. Именно поэтому Украине нужно еще больше техники.

"Bradley обеспечит значительное увеличение наземных боевых возможностей, поскольку это, в сущности, легкий танк", — сказал бывший аналитик Белого дома из оборонного бюджета Марк Кансиан.

Правительство США рассматривает передачу Украине боевых машин Bradley в последующих пакетах военной помощи. Окончательное решение еще не принято, однако представитель Белого дома уверяет, что США постоянно общаются с Украиной относительно необходимой техники для войны против России.

"В отличие от M 113, которые были предоставлены ранее, Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В Соединенных Штатах много Bradley", — говорит Кансиан.

Американские военные аналитики утверждают, что Bradley является "значительным улучшением по сравнению с нынешними украинскими боевыми машинами", а также подчеркивают, что это оружие может ускорить конец войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском бронетранспортере "Буцефал", который сначала был разочарованием, а затем стал отличным средством ведения войны.

Также "Комментарии" писали о том, может ли украинская армия оказаться на территории России.

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