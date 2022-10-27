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США отправляют в Европу тактическое ядерное оружие на фоне заявлений Путина

США готовятся доставить ядерное оружие в Европу в декабре.

27 октября 2022, 22:45
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Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты планировали отправить современные ядерные бомбы B61-12 в начале весны 2023 года, но после постоянных угроз Путина Пентагон решил ускорить процесс. Новую дату доставки изменили на декабрь 2022 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей США в НАТО после закрытой встречи в Брюсселе.

США отправляют в Европу тактическое ядерное оружие на фоне заявлений Путина

Ядерное оружие. Фото из открытых источников

В целом, современные ядерные бомбы B61-12 должны заменить устаревшее вооружение в Европе. Кроме того, ускоренная процедура США и союзников намеревается показать, что Запад готов сделать следующие шаги для того, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Бомбы B61-12 используются бомбардировщиками и истребителями. Пентагон и его программа B61 уже несколько лет обсуждались и улучшались для безопасности в регионе, куда оружие может быть передано.

Для некоторых должностных лиц НАТО изменение даты было новостью, ведь они считают, что такими действиями альянс может спровоцировать Путина к большей эскалации, а последствия программы могут оказаться непредсказуемыми, считает директор по вопросам политики в Plowshares Fund Том Коллина, занимающийся вопросами ядерного разоружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по свидетельству российского диссидента, будущий президент РФ должен извиниться перед Украиной за режим Путина, а также согласиться и выплатить репарации за войну.

Также "Комментарии" писали слова российского оппозиционера, утверждающего, что после свержения режима Путина в России произойдет кровавая война. В которой примут участие как частные, так и государственные армии Российской Федерации.



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Источник: https://www.politico.com/news/2022/10/26/u-s-plans-upgraded-nukes-europe-00063675
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