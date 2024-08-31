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США отказали Украине в важной просьбе по истребителях F-16: о чем идет речь

США отказались отправлять подрядчиков в Украину для обслуживания F-16

сегодня, 10:14
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Кравцев Сергей

Администрация Джо Байдена якобы отклонила предложение отправить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в частности истребителей F-16, из-за беспокойства о безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Wall Street Journal", со ссылкой на собеседников.

США отказали Украине в важной просьбе по истребителях F-16: о чем идет речь

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

По информации WSJ, Совет национальной безопасности Белого дома рассматривал предложение отправить гражданских подрядчиков в Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведка и другие ведомства пока считают такой шаг слишком рискованным.

В то же время у американской стороны есть надежда, что европейские страны возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание F-16" в Украине, говорится в материале.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность относительно перспективы нападения России на американских подрядчиков в Украине", – сказал WSJ один из чиновников США на условиях анонимности.

Администрация Байдена ранее не исключала отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но не рассчитывает, что они поедут туда в ближайшее время, добавляют журналисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — катастрофа F-16: действительно ли отработала своя же ПВО.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский попал под шквал критики со стороны военнослужащих, законодателей и военных аналитиков из-за стремительного продвижения российских войск на востоке Украины после того, как Киев начал дерзкое вторжение в Курскую область России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".




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