США готовятся предоставить очередной пакет помощи для ВСУ. Об этом заявляет координатор национального Совета безопасности США Джон Кирби в интервью с телеканалом CNN .

США готовят очередную военную помощь для Украины. Фото с открых источников

По словам высокопоставленного чиновника, штаты уже выделили более 13 млрд долларов для нужд украинской армии. Но страна на этом не будет останавливаться и уже готовит новую военную помощь по безопасности и суверенитету Украины.

Известно, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения получила от США общую сумму военной помощи на 13 млрд долларов. Если учитывать период с начала украинско-российской войны, то вся сумма помощи штатов безопасности составляет около 15,5 млрд долларов.

Во время разговора Джон Кирби также упомянул, переданные ранее три миллиарда долларов и пояснил, что часть пакета помощи идет по программе Инициатива безопасности помощи Украине (USAI). Это означает, что ВСУ может получить американское вооружение сразу из военных складов США, уменьшая время на бюрократические решения. Вместе с тем координатор национального Совбеза добавил, что часть вооружения может проходить через закупку, поэтому ее придется ждать несколько месяцев.

Ранее, издание "Комментарии" писало о новом вооружении, которое США предоставило Украине в пакете одобренном 24 августа. Им оказалось модульное ракетное оборудование под названием VAMPIRE.

Также "Комментарии" публиковали информацию о разнообразном оружии, которое получила Украина от разных государств мира. Среди них оказались ракетные комплексы, гаубицы, байракторы, танки, системы ПВО и снаряды военной техники.

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