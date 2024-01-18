"Справку делают несколько месяцев": военный пожаловался на бюрократию в армии

Командир спецподразделения "Стугна" Главного управления разведки МОУ Дмитрий Линько пожаловался на военную бюрократию, из-за которой бойцы на втором году службы не могут оформить статус участника боевых действий. Об этом Линько написал в Facebook, передает портал "Комментарии".

Военная бюрократия остается важной проблемой ВСУ. Фото из открытых источников

"Часто хочу написать несколько слов о военной бюрократии, но сдерживаю себя. Однако нервы не выдерживают. Сделали упрощенную процедуру получения УБД. При этом изменили формат справок. Теперь старые справки не подходят. Разница между этими справками: в одной написано в строку, в другой – в столбик. Но нужно перерабатывать. Справку делают (внимание!) – несколько месяцев. Сделали справки. Изменился формат заявления о разрешении на обработку персональных данных. Надо переписывать. И так по кругу", – рассказал Дмитрий Линько.

По его словам, из-за бюрократии бойцы спецподразделения на втором году войны так и не получили статус УБД.

Командир "Стугны" иронически добавил, что, видимо, где-то существует специально обученный человек, работающий на должности "усложнитель бумажной бюрократии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

