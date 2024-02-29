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Способна ли Россия на большой прорыв после захвата Авдеевки: объяснение генерала США

После захвата Авдеевки Украина потеряла еще несколько населенных пунктов. Генерал США Бен Ходжес объяснил, угрожает ли Украине большой прорыв России.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Генерал США в отставке Бен Ходжес прокомментировал ситуацию по захвату Авдеевки и нескольких населенных пунктов российскими силами. Американский генерал объяснил, может ли Россия совершить большой прорыв и оккупировать значительные территории Украины.

Способна ли Россия на большой прорыв после захвата Авдеевки: объяснение генерала США

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

В эфире Radio NV Бен Ходжес отметил, что Россия находится сегодня в хрупком состоянии из-за истощения армии для успехов на войне в Украине, которые по словам генерала незначительны. Ходжес отмечает, что Россия празднует захват Авдеевки "будто бы это Сталинград", однако имеет значительные потери из-за такой тактики войны. По словам американского генерала, Россия не способна к масштабному наступлению.

"Возможно, через несколько месяцев они смогут наступать мощнее в каком-либо направлении. Но я просто не вижу, что они способны ныне на большой прорыв на большое расстояние", — подчеркнул Ходжес.

Генерал США указывает, что Россия не будет менять тактику и в дальнейшем будет пытаться преуспеть на войне в Украине благодаря большим потерям личного состава и техники.

"У них есть лишь способность продолжать тотальное истощение собственных сил для ограниченных результатов. И я предполагаю, что они и дальше будут пытаться это делать", — добавил Бен Ходжес.

В итоге Ходжес указал, что не нужно доверять российским цифрам, якобы свидетельствующим о мощи армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна НАТО разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России.

Также "Комментарии" писали о том, сколько россиян считает, что начать войну в Украине было ошибочным решением.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nastup-rosiji-realniy-chi-ni-shcho-vidomo-novini-ukrajini-50396613.html
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