Спикер сил обороны назвал направление, где россияне возобновят боевые действия

Спикер сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский считает, что после длительной паузы российские силы возобновят штурм Угледарского направления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Спикер сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Фото из открытых источников

Дмитрашковский в эфире украинского телемарафона отмечает, что в настоящее время активные боевые действия в направлении Угледара отсутствуют, кроме единичных обстрелов. Поэтому следует ожидать наступления в этом регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", — говорит представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Спикер сил обороны указывает, что россияне используют тактику выжженной земли. Таким образом, армия РФ пытается создать сложные условия для ВСУ, исключающие возможность держать оборону. Дмитрашковский отметил, что россияне "уничтожаются дома… этаж за этажом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об оперативной информации Генштаба, который назвал три основных направления наступательных действий российских войск: Бахмутское, Авдеевское и Марьинское. Также Генеральный штаб ВСУ назвал два населенных пункта, где продолжаются самые ожесточенные бои на сегодняшний день.

Также "Комментарии" писали, что Кремль начал широкомасштабную информационную кампанию , призванную привлечь российских добровольцев в армию и отложить общую мобилизацию в Российские Федерации. Британская разведка отмечает, что, несмотря на такие попытки, Москва не сможет привлечь 400 тыс. военных добровольцев, как планировала ранее.