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Спецподразделение Kraken взяло в плен разведчика ГРУ РФ - видео захвата и допроса

У ГРУшника был свой цифровой дневник

сегодня, 17:12
Автор:

Денис
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В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Спецподразделение Kraken взяло в плен разведчика ГРУ РФ - видео захвата и допроса

Кraken. Фото - скриншот из видео

"В ролике использован материал из телефона этого ГРУшника. Будучи опытным разведчиком, у него был свой цифровой дневник. Там его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал видео захвата оккупанта и его допроса. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина. Эксперты отмечают, что заявление Лаврова ровным счетом ничего не меняет, а меняет информация, которая поступает с фронта. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Читайте также о том, что "Спецоперация идет по плану": на базе россиян в Энергодаре сильные взрывы (ФОТО). Еще одна база российских оккупантов взлетела на воздух. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что нардеп назвал фамилии топ-политиков, которым готовы вручить подозрения в госизмене. Контрразведка сработала очень профессионально. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что уже не только Донбасс: в МИД России впервые назвали области, которые хотят оккупировать. Россия Хочет присоединить к своей территории не только так называемые "ДНР" и "ЛНР", но и Херсонскую, а также Запорожскую области. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0I_MhcMhgitrU8kY8nzWxQngpZO4cvlUkk0SFPRrTI5Le6v0MT529ng44
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