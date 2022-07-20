Спецподразделение Kraken взяло в плен разведчика ГРУ РФ - видео захвата и допроса

В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Кraken. Фото - скриншот из видео

"В ролике использован материал из телефона этого ГРУшника. Будучи опытным разведчиком, у него был свой цифровой дневник. Там его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео захвата оккупанта и его допроса.

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