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Союзники Украины отреагировали на "мирные условия" Путина для окончания войны в Украине

Украинские партнеры подвергли критике заявление Путина, где он выдвинул свои условия окончания войны в Украине.

сегодня, 07:55
Автор:
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Slava Kot
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен окончить войну в Украине, однако указал на свои условия. По словам Путина, Украина должна отдать России минимум пять украинских областей и не вступать в НАТО. На такие заявления отреагировали партнеры Украины, раскритиковавшие слова Путина.

Союзники Украины отреагировали на "мирные условия" Путина для окончания войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский назвал условия Путина "ультиматумом", не отличающимся от его предыдущих заявлений. По словам президента Украины, Путин делает то же, что и Гитлер.

Западные лидеры согласны с позицией Зеленского относительно "мирных инициатив" от Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал слова главы Кремля "несерьезным предложением" и объяснил, что они связанны с Саммитом мира в Швейцарии и способом давления на другие страны.

В США объяснили, что условия окончания войны в Украине от Путина не означают переговоры, ведь слова российского диктатора лишь "говорят о капитуляции Украины", а не о мирном разрешении конфликта.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что Путин предлагает "заоблачные требования" от независимой страны. Кроме того, Дуда считает слова российского диктатора "квинтэссенцией жестокого российского империализма".

Представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что в войне в Украине "агрессор не может диктовать условия прекращения огня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему Китай окончательно отказался участвовать в Саммите мира.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, как можно заставить Путина пойти на мирные переговоры для окончания войны на условиях Украины.



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