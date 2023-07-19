Союзники не верят в скорое достижение Украиной авиационного паритета с РФ: заявление Милли

Для того, чтобы украинские войска могли достойно сражаться в небе с российской авиацией должны уйти годы. Поэтому лучшим способом контролировать воздушное пространство в этой войне является ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Марк Милли. Фото: из открытых источников

"Какую военную проблему нужно решить с помощью авиации? Это контроль над воздушным пространством. И сделать это можно двумя способами – в воздухе или с земли. Самый эффективный способ это сделать сейчас – с земли, при помощи системы ПВО. И это то, чем она (ред. – Украина) обеспечена с начала войны и поныне", — считает Милли.

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По его словам, проблемы у украинцев во время этого этапа контрнаступления возникают по той причине, что русские очень хорошо подготовились и заминировали очень много территории, которую приходится преодолевать ВСУ. Если же говорить о российской авиации, то она на сегодняшний день не составляет той опасности, о которой часто говорит Киев.

Марк Милли считает, что догнать российскую авиацию в соотношении самолетов будет очень сложно. У России очень большой авиационный парк и на это понадобятся долгие годы. Время нужно не только для того, чтобы пилоты прошли хорошие тренировки, но и на то, чтобы иметь финансы на приобретение самолётов.

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