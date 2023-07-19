Союзники не верят в скорое достижение Украиной авиационного паритета с РФ: заявление Милли

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Кравцев Сергей
Для того, чтобы украинские войска могли достойно сражаться в небе с российской авиацией должны уйти годы. Поэтому лучшим способом контролировать воздушное пространство в этой войне является ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Марк Милли. Фото: из открытых источников
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По его словам, проблемы у украинцев во время этого этапа контрнаступления возникают по той причине, что русские очень хорошо подготовились и заминировали очень много территории, которую приходится преодолевать ВСУ. Если же говорить о российской авиации, то она на сегодняшний день не составляет той опасности, о которой часто говорит Киев.
Марк Милли считает, что догнать российскую авиацию в соотношении самолетов будет очень сложно. У России очень большой авиационный парк и на это понадобятся долгие годы. Время нужно не только для того, чтобы пилоты прошли хорошие тренировки, но и на то, чтобы иметь финансы на приобретение самолётов.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ рассказали, сколько самолетов F-16 необходимо Украине для выполнения боевых задач.
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