Современные фашисты Путина убивают наших граждан: Данилов с критикой обратился к НАТО

Некоторые страны, входящие в НАТО, до сих пор сомневаются, стоит ли Украине оказывать дополнительную помощь. Но в это самое время Россия продолжает убивать украинских граждан, которые фактически защищают восточную границу Североатлантического альянса от страны-агрессора. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "The Globe and Mail".

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО возмутился тем, что несмотря на продолжительность войны в Украине до сих пор в отдельных столицах стран НАТО продолжается обсуждение, а стоит ли Киеву получать дополнительную военную помощь в войне против России. Пока идут такие дискуссии россияне продолжают убивать украинцев на их же земле. Это делают не просто люди, а самые настоящие "современные фашисты Путина", которые позволяют себе убивать не только военных, но и гражданских. Самое страшное, что они убивают даже детей.

"Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно", — отметил Алексей Данилов.

На уточняющий вопрос, о каких именно странах идет речь, какие страны тормозят предоставление военной помощи Украине Данилов отказался отвечать. Секретарь СНБО также не стал более детально отвечать на вопрос, какого именно вооружения сейчас не хватает Киеву. Он лишь уточнил, что ВСУ нужны абсолютно все виды вооружения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – США поддерживают позицию Зеленского, что переговоры с РФ будут возможны, когда она выведет свои войска из Украины. Об этом заявила посетившая Киев постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, акцентировав, что любые переговоры должны проходить с участием Украины, и сами украинцы должны решить, когда будут к ним готовы. Переговорный кейс обсуждается в последнее время всё чаще. О чём это говорит? Каковы перспективы переговоров между Киевом и Москвой? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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