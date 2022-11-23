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Сообщили, когда возобновят энергосистему Украины

Топменеджер украинской энергетической компании уверяет, что свет появится у большинства граждан Украины "максимум завтра".

сегодня, 21:25
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Автор:

Slava Kot

23 ноября Украина испытала очередной массовый ракетный удар от России. Большие города Украины были обесточены, но топ-менеджер энергетической компании сообщил, когда смогут возобновить энергоснабжение в украинских городах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Сообщили, когда возобновят энергосистему Украины

Сообщили, когда появится свет. Фото: из открытых источников

Россия запустила 70 ракет по территории Украины, большинство из которых было направлено на объекты энергетической инфраструктуры. ВСУ с помощью ПВО удалось сбить 51 российскую ракету.

Несмотря на успешные действия украинской противовоздушной обороны часть ракет все же повредила объекты критической энергоструктуры. Свет исчез во многих областях Украины, включая большие города. Кроме исчезновения энергетики по территории Украины, проблемы ощутили и соседние страны. В Молдове заявили о перебоях с электроснабжением.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в настоящее время в столице 80% жителей без света. Несмотря на такие заявления властей Киева, украинская энергетика возобновится в течение 24 часов. "Максимум завтра" сообщил на условиях анонимности руководитель украинской энергетической компании.

Подобные высказывания прозвучали и в Офисе президента Украины

"Систему уже поднимают. Есть технические нюансы. Но все не так плохо", — утверждает издание Forbes.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о последствиях, с которыми столкнулись жители Украины из-за ракетных обстрелов 23 ноября.

Также "Комментарии" писали о лживой информации, которую россияне распространяют об украинских энергосистемах. Одним из самых популярных фейков является то, что энергосистему отключают якобы не из-за ракетных ударов России.



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Источник: https://forbes.ua/news/ne-vse-tak-pogano-energosistemu-ukrainu-pidnimut-u-nayblizhchi-24-godini-23112022-9990
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