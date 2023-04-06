Соловьев боится наступления ВСУ, поэтому призывает применить ядерное оружие

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу призвал применить ядерное оружие по территории Украины, ведь скоро ВСУ пойдет в наступление. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Пропагандист Соловьев. Фото из открытых источников

Украина смогла удачно выдержать российские наступательные атаки зимой, получить вооружение от союзников и пойти в наступление. В ожидании этого кремлевский пропагандист призвал ударить по Украине ядерными ракетами.

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"Зачем мы ждем контрнаступление? Будем использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и центрам принятия решений в Украине", — говорит российский пропагандист.

Далее Соловьев в агонии сообщает, что российская армия не смогла сдержать украинских военных, якобы наносящих удары по районам, городам и селам Российской Федерации.

Посмотреть видео с истерическими призывами российского пропагандиста Владимира Соловьева можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что входящий в Интернациональный легион ТРО Украины "Русский добровольческий корпус" зашел в Брянскую область. Таким образом, РДК ответили на заявления губернатора Брянска, который сообщал, что российская армия якобы отразила украинскую группу диверсантов.

Также "Комментарии" писали, что россияне планируют провести выборы на временно оккупированных территориях. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что россияне назначили дату на 10 сентября, а выборы планируются в таких населенных пунктах: Мариуполь, Мангуш и Никольское.