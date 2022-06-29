Сокрушительный удар: украинские воины разбили российскую батарею самоходных гаубиц "Акация" (ВИДЕО)

Украинские воины уничтожили артиллерию российскую артиллерию. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ВСУ нанесли сокрушительный удар по артиллерийской батарее россиян. Сообщается, что противник был уничтожен с помощью американских гаубиц M777.

"На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий.

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