logo

BTC/USD

20027.27

ETH/USD

1112.05

LTC/USD

52.03

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сокрушительный удар: украинские воины разбили российскую батарею самоходных гаубиц "Акация" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сокрушительный удар: украинские воины разбили российскую батарею самоходных гаубиц "Акация" (ВИДЕО)

Противник был уничтожен с помощью американских гаубиц M777

сегодня, 14:47
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины уничтожили артиллерию российскую артиллерию. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Сокрушительный удар: украинские воины разбили российскую батарею самоходных гаубиц "Акация" (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Артиллеристы ВСУ нанесли сокрушительный удар по артиллерийской батарее россиян. Сообщается, что противник был уничтожен с помощью американских гаубиц M777.

"На одном из направлений ведения боевых действий, подразделениями 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВС Украины с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожена вражеская батарея самоходных гаубиц 2С3 "Акация"", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что россия зашла слишком далеко: Зеленский предупредил НАТО, что теперь осталось только 2 пути. Президент Украины попросил НАТО найти Украине место в общем пространстве безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что это фото должно быть везде: омбудсмен показал погибшего ребенка под завалами (Фото). В Очакове погиб малолетний ребенок под завалами. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что россия пригрозила потерей суверенитета еще одной стране. Все из-за того, что Норвегия отказала пропускать грузы на архипелаг. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что почему Украина готовится к вторжению с Беларуси: есть ли основания – почему молчат белорусы. Россия через соседство Украины с Беларусью не оставляет в покое нашу страну, подстрекая режим Лукашенко к новым провокациям на границе. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!