Почему Украина готовится к вторжению с Беларуси: есть ли основания – почему молчат белорусы

Генштаб ВСУ предупредил, что со стороны Республики Беларусь (РБ), где с 28 июня по 16 июля запланированы военные сборы, возможны провокации. Также по информации ГШ, на Волынском и Полесском направлениях продолжается наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области. А на Северском направлении с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также известно, что во Львовской области готовятся к возможному вторжению из Беларуси. Сейчас в регионе уже строят дополнительные инженерные и оборонные сети. Эксперты оценили для издания "Комментарии" угрозы Украине со стороны Беларуси, откуда по нам продолжают лететь ракеты.

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

В самой россии рассматривают ситуацию в более широком спектре — как возможность давить непосредственно на страны Альянса и угрожать Литве

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов поясняет:

"Действительно, на украинско-белорусской границе остаются белорусские войска. Впрочем, для полноценного вторжения их недостаточно. Скорее всего, речь и правда может идти о провокациях. Об этом говорит и укрепление границы белорусами именно за счет минирования и строительства оборонительных укреплений. Также стоит обратить внимание на небольшое количество российских войск в этой стране".

По мнению эксперта, дополнительным бонусом в этой ситуации для путина является необходимость Украины держать определенные силы на границе с Беларусью.

"Впрочем, в самой россии рассматривают ситуацию в более широком спектре — как возможность давить непосредственно на страны Альянса и угрожать Литве. Эта ситуация позволяет Москве иметь возможность резкой эскалации войны, – отмечает Александр Леонов. – Что касается вступления Белоруссии в войну, то она с первых дней является союзником агрессора. С ее территории бомбят и обстреливают Украину, оттуда осуществлялось непосредственное вторжение. По факту – Беларусь с 24 февраля 2022 года является участником войны".

Белорусы просто закрыли глаза на то, что с их территории летят ракеты. Если бы они были против, уже бы выходили на акции

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк акцентирует, что самопровозглашенный президент РБ Лукашенко – давно не самостоятельный игрок. И его мнение никого не интересует. Как решить Кремль, так и будет.

"А с военной точки зрения, около 40 тысяч белорусских военнослужащих, не имеющих боевого опыта – для нас не угроза. Понятно, что такое вторжение оттянет наши силы от основных фронтов, будет тратить силы и время. Но белорусы в военном плане – явно не игроки", – уверен политолог.

Вопрос тут больше в том, продолжает он, пойдут ли русские через территорию РБ, имитируя действия белорусской армии. И что будет делать при таком раскладе белорусское население.

"Лидер белорусской оппозиции Тихановская, находящаяся вне РБ, заявила, что виноват исключительно Лукашенко, а не белорусы. Но я с этим не согласен. Все белорусы причастны к преступлениям своего режима. Как и все россияне. В нашей ситуации белорусы просто закрыли глаза на то, что с их территории летят ракеты. Если бы они были против, уже бы выходили на акции, вели некую партизанскую борьбу. Этого, увы, не наблюдается", – резюмирует Николай Давидюк.

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