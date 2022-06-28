Львовщина готовится к вероятному нападению из Беларуси: в ОВА рассказали подробности

Во Львовской области готовятся к возможному вторжению из Беларуси. Сейчас в регионе уже строят дополнительные инженерные и оборонные сети. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Львовская область готовится к вероятному нападению со стороны Беларуси (фото из открытых источников)

Чиновник рассказал, что жители региона должны быть готовы к усиленным ракетным и авиационным ударам со стороны Беларуси. Именно поэтому во Львовской области обустраивают дополнительные инженерные и оборонные сети, ведь риск относительно полномасштабного вторжения армии соседней страны сохраняется.

"Наши задачи очень просты, но требуют кропотливой работы. Прежде всего, это взаимодействие всех сил и средств как правоохранительного блока, так и военных, по координации планов отпора агрессии с Беларуси. Также, это налаживание взаимодействия с соседними областями, в частности, с Волынской, в части скоординированных действий", — сказал чиновник на брифинге.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генерал рассказал, откуда Беларусь может начать нападение на Украину. Представители России сегодня "активно возделывают" окружение Лукашенко для того, чтобы было реальным их непосредственное участие в войне против нашей страны. Еще Россия держит в режиме жесткого контроля настроения в армии Белоруссии. Об этом подчеркнул генерал, бывший заместитель главы СНБО Сергей Кривонос. Бывший военный выдвигает собственную версию, что армия Лукашенко может сама начать наступление, выбрав два направления. Генерал добавил, что именно на Волынском и Ровенском направлениях белорусы это смогут начать сами, задействовав те подразделения и части, которые у них есть. Однако здесь есть проблема, ведь многие военнослужащие белорусской армии не желают быть участниками этого военного вторжения.

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