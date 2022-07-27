Согласны ли украинцы отдать РФ часть территории ради мира - опрос

Большая часть украинцев категорически против любых территориальных уступок в пользу рф ради мира. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Флаг Украины

Так, по данным опроса, проведенным в июле, для 84% украинцев какие-либо территориальные уступки недопустимы.

"Для 84% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. По сравнению с маем настроения населения практически не изменились", — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже среди жителей востока, на котором сейчас ведутся интенсивные бои, 77% против уступок (готовы на уступки – только 16%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы – только 10%).

"Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок (в других регионах существенных изменений не было)", — КМИС.

В тоже время среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которая после 24 февраля была оккупирована и выехавших на территорию, подконтрольную правительству Украины, лишь 17% выступают за территориальные уступки. 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

Также по данным опроса среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают – 14%). Среди русскоязычных россиян также большинство — 68% — выступают против любых уступок (поддерживают — 19%).

Для справки: опрос был проведен в период с 6 по 20 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего в опросе принимало 2000 респондентов.

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