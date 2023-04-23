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Собственное производство: В Украине разработали и активно производят антидроновые ружья

На Закарпатье начали изготовление ручных комплексов, успешно уже противодействующих беспилотникам противника

сегодня, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Мукачево создали производство ручных комплексов C-Vog, которые должны противодействовать беспилотникам противника, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный". Местный активист и депутат Сергей Герасименко стал инициатором проекта. Изготовлено уже более 100 единиц таких комплексов, все они переданы военным.

Собственное производство: В Украине разработали и активно производят антидроновые ружья

Антидроновые ружья начали производить в Украине


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"С началом войны, новостную ленту Фейсбук заполонили многочисленные видео с применением гражданских БПЛА не только для аэроразведки, но и наносить ущерб личному составу и технике", – рассказывает Сергей Герасименко.

В Сергея попало антидроновое ружье. В тот момент фактически единственный вариант – за большие деньги (500 тыс. грн). Разобрав схемотехнику и разложив все по полкам, мужчина выяснил, что общий ценник всех компонентов за исключением корпуса в общем едва добегал до цифры в 2 000 долларов. Хотя производитель просил 12–13 тыс. долларов.

"Далее пришла идея завозить составляющие и поставлять таким же энтузиастам как я, консультировать и "сопровождать" их к финишу. Создал канал в Telegram, чат и страницу в Facebook "Антидрон Украина" – где и рекламировал вышеупомянутые комплекты. Таким образом было собрано". первые 15 ружей Сообщество росло, но за "сборник" бралось не более 5% обращавшихся. Остальное активно и настойчиво просило "стандартизировать и наладить производство хотя бы одной модели", — рассказывает Сергей.

Ружье Сергея имеет два функциональных переключателя: GPS — прекращает связь дрона со спутниками и он автоматически летит на место старта. Если на слух удаляется, значит чужой и включаем тумблер 2.4/5.8 и дрона нет. Если летит в нашу сторону, значит наша и мы его отпускаем. Таким образом "френдли файер" исключается. 2.4/5.8 — дрон теряет связь с базой и спутниками и совершает экстренную посадку прямо вниз.

В настоящее время изготовляют два вида антидрон-ружей. В марте производитель сообщил, что планируется создать единую модель антидронового ружья – C-Vog Plus.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, невзирая на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Украинское военное руководство плодотворно работает над этим.

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Источник: https://mil.in.ua/uk/news/u-mukachevi-zapustyly-vyrobnytstvo-antydronovyh-rushnyts/
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