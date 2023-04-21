Снова ночная атака "шахедов": в Генштабе раскрыли подробности

Как передает издание "Комментарии", сегодня ночью во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали территорию Украины беспилотниками. В утренней сводке Генштаба ВСУ уточняется, что противник применил около 10 БПЛА типа "Шахед-136". Восемь из них были уничтожены украинскими защитниками.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что враг нанес за прошедшие сутки 23 авиационных удара. По данным Генштаба, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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В КГВА добавили, что на столицу летели 8 БПЛА. Все они были обнаружены и сбиты Силами обороны. В администрации отметили, что это была первая атака на Киев после 25-дневного затишья. Жертв и разрушений в результате атаки, предварительно, нет.

"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей", — говорится в сводке.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны рассказали, как оккупанты учат украинских детей "любить Россию".



