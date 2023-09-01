Снова будет большая война: Буданов рассказал, через сколько лет РФ может вновь напасть на Украину

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Кравцев Сергей
Даже победа Украины в войне не гарантирует, что Россия не захочет реванша. У Украины будет минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Наталии Мосийчук сделал глава ГУР Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
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Главный разведчик страны заверил, что у Украины точно будут 10 лет и, если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, будет гораздо больше.
Отметим, также Кирилл Буданов рассказал, что авиабаза в Пскове была атакована беспилотниками, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили сильные повреждения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 10:58
Реформуйтесь ставайте на шлях доброчесності, припиніть пусте базікання і вихваляння, та хоча б перейдіть на іншу лайку замість російської. Ви вже втратили країну, щоб ви не казали, але повний провал.