Снова будет большая война: Буданов рассказал, через сколько лет РФ может вновь напасть на Украину

Даже победа Украины в войне не гарантирует, что Россия не захочет реванша. У Украины будет минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Наталии Мосийчук сделал глава ГУР Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Как раз 10 лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", — заявил Кирилл Буданов.

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Главный разведчик страны заверил, что у Украины точно будут 10 лет и, если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, будет гораздо больше.

"Но минимально 10 лет у нас будет", — поделился прогнозом Кирилл Буданов.

Отметим, также Кирилл Буданов рассказал, что авиабаза в Пскове была атакована беспилотниками, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили сильные повреждения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



