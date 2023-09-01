Буданов заинтриговал заявлением об ударе по авиабазе Пскова

Авиабаза в Пскове была атакована беспилотниками, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили сильные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The War Zone проекту издания The Drive заявил глава ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Мы работаем с территории России", — заявил Буданов.

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При этом главный украинский разведчик не стал раскрывать нюансы относительно того, удар по аэродрому был совершен работниками ГУР или российскими партизанами. Не раскрыл Кирилл Буданов также секрета о том, сколько всего было дронов во время атаки и какой вид был задействован.

В своей оценке повреждений самолета глава ГУР рассказал, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены".

Снимки, полученные изданием от источника в ГУР, подтверждают слова Буданов о масштабах ущерба, нанесенного во время атаки.

Как отмечает авторы The War Zone, согласно изображению, беспилотник, скорее всего, сбросил бомбы на аэродром, что может подтверждать заявление Буданова о том, что аэродром атаковали с территории России и предположение россиян ошибочно, ведь они считали, что авиабазу атаковали с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время масштабной атаки дронов ночью 30 августа, зафиксированной в разных областях РФ, силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Эти БПЛА не заметили, вероятно, из-за сосредоточивания россиянами ПВО именно на прикрытии своей столицы. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).



