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Буданов заинтриговал заявлением об ударе по авиабазе Пскова

По словам Буданова, в результате атаки два самолета были уничтожены и два серьезно повреждены

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Авиабаза в Пскове была атакована беспилотниками, которые были запущены с территории России. Во время удара 30 августа были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили сильные повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The War Zone проекту издания The Drive заявил глава ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Буданов заинтриговал заявлением об ударе по авиабазе Пскова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Мы работаем с территории России", — заявил Буданов.


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При этом главный украинский разведчик не стал раскрывать нюансы относительно того, удар по аэродрому был совершен работниками ГУР или российскими партизанами. Не раскрыл Кирилл Буданов также секрета о том, сколько всего было дронов во время атаки и какой вид был задействован.

В своей оценке повреждений самолета глава ГУР рассказал, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены".

Снимки, полученные изданием от источника в ГУР, подтверждают слова Буданов о масштабах ущерба, нанесенного во время атаки.

Как отмечает авторы The War Zone, согласно изображению, беспилотник, скорее всего, сбросил бомбы на аэродром, что может подтверждать заявление Буданова о том, что аэродром атаковали с территории России и предположение россиян ошибочно, ведь они считали, что авиабазу атаковали с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Пскове снова взволновались из-за атаки дронов: в городе раздавались взрывы и стрельба.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время масштабной атаки дронов ночью 30 августа, зафиксированной в разных областях РФ, силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Эти БПЛА не заметили, вероятно, из-за сосредоточивания россиянами ПВО именно на прикрытии своей столицы. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.thedrive.com/the-war-zone/moment-of-drone-attack-that-destroyed-il-76s-at-russian-base-seen-in-infrared-image
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