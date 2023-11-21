Снова без отопления: что происходит в оккупированном Мариуполе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватчики провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских бомбардировок города по-прежнему остаются без тепла. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мариупольский городской совет в Телеграм.
Мариуполь. Фото: из открытых источников
Так, родители учеников школы №21 жалуются на то, что их дети учатся в холодных помещениях. Городские власти сообщают, что местные жители также мерзнут в своих домах из-за отсутствия отопления.
В частности, отмечают, что такие жалобы в оккупированном Мариуполе поступают массово.
Стоит отметить, что российская агрессия привела к тяжелым последствиям для Мариуполя – практически 90% города разрушены в результате российских обстрелов. В уцелевших домах оккупанты срезали батареи и не установили новые, что привело к отсырению стен. Это сделало помещения фактически непригодными к жизни. В то же время почти все разрушенные дома россияне снесли, чтобы скрыть свои военные преступления в Мариуполе.
Читайте также на портале "Комментарии" — что не удалось ВСУ в ходе контрнаступления: какой сигнал мы получили от американских элит.
Также издание "Комментарии" сообщало – РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс.
Обсуждения
Новости