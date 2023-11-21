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Снова без отопления: что происходит в оккупированном Мариуполе

РФ провалила отопительный сезон в оккупированном Мариуполе

сегодня, 14:05
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики провалили уже второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов уцелевшего после российских бомбардировок города по-прежнему остаются без тепла. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Мариупольский городской совет в Телеграм.

Снова без отопления: что происходит в оккупированном Мариуполе

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"В оккупированном городе до сих пор часть домов и учебных заведений без тепла. Люди жалуются в местную администрацию, но никаких решений нет. Захватчики за почти два года так и не смогли заменить уничтоженные ими коммуникации и наладить сети", — говорится в сообщении.


Так, родители учеников школы №21 жалуются на то, что их дети учатся в холодных помещениях. Городские власти сообщают, что местные жители также мерзнут в своих домах из-за отсутствия отопления.

"Уже второй год без тепла, в домах остались в основном одни старики. На улице холод, ветер, а в квартирах сырость!", — цитируют местных жителей в сообщении.

В частности, отмечают, что такие жалобы в оккупированном Мариуполе поступают массово.

Стоит отметить, что российская агрессия привела к тяжелым последствиям для Мариуполя – практически 90% города разрушены в результате российских обстрелов. В уцелевших домах оккупанты срезали батареи и не установили новые, что привело к отсырению стен. Это сделало помещения фактически непригодными к жизни. В то же время почти все разрушенные дома россияне снесли, чтобы скрыть свои военные преступления в Мариуполе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс.




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