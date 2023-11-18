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РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс

Россияне поменяли тактику при переброске резервов на фронт через Мариуполь

сегодня, 12:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россияне продолжают активную переброску резервов через Мариуполь Донецкой области на фронт. Правда, теперь захватчики поменяли тактику – движение происходит только в ночное время суток. Открыто это делать оккупант боятся. Как передает портал "Комментарии", такой информацией поделился советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Больше 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой было переброшено ночью через Мариуполь в направлении Бердянска", — рассказал советник мэра Мариуполя.


Андрющенко обратил внимание, что наблюдается четкий возврат к тактике переброски техники ночью.

"Характер и его составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении вместо тех, которые три недели назад были переброшены на север Донецкой области", — добавил советник мэра.

Стоит отметить, в последние дни оккупационные войска активнее перебрасывают резервы через временно оккупированный Мариуполь, который был захвачен еще в феврале 2022 года. Только за 15 ноября противник перебросил две колонны по 10 грузовиков с боекомплектом через Мариуполь – Мангуш.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/15229
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