РФ продолжает перебрасывать резервы через Мариуполь на фронт, но есть нюанс

Россияне продолжают активную переброску резервов через Мариуполь Донецкой области на фронт. Правда, теперь захватчики поменяли тактику – движение происходит только в ночное время суток. Открыто это делать оккупант боятся. Как передает портал "Комментарии", такой информацией поделился советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Больше 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой было переброшено ночью через Мариуполь в направлении Бердянска", — рассказал советник мэра Мариуполя.

Андрющенко обратил внимание, что наблюдается четкий возврат к тактике переброски техники ночью.

"Характер и его составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении вместо тех, которые три недели назад были переброшены на север Донецкой области", — добавил советник мэра.

Стоит отметить, в последние дни оккупационные войска активнее перебрасывают резервы через временно оккупированный Мариуполь, который был захвачен еще в феврале 2022 года. Только за 15 ноября противник перебросил две колонны по 10 грузовиков с боекомплектом через Мариуполь – Мангуш.

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